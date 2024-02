Fantasanremo, chi sta vincendo? Ecco quanti punti stanno guadagnando i cantanti finora

di Redazione web

Sanremo è cominciato e così, anche il Fantasanremo che, negli ultimi anni, ha appassionato moltissimi fan della kermesse. I primi punteggi arriveranno domani mattina, quando la FIF (Federazione Italiana Fantasanremo) farà i primi controlli e aggiornerà i punti in modo ufficiale. Sui social, tuttavia, è uscita una prima classifica che riporta i nomi dei cantanti che avrebbero fatto guadagnare qualche lunghezza ai giocatori.

La classifica non ufficiale

Stando a quanto riportato su Twitter, la classifica non ufficiale della prima serata del Fantasanremo, la guiderebbero La Sad con 65 punti, seguiti da Ghali a quota 50, seguito da Mahmood a 48 punti. Ci sono, poi, Diodato a quota 35, seguito dai Negramaro a 30 lunghezze. 15 punti per Clara e Irama e 10 per Sangiovanni.

Domani, mercoledì 7 febbraio, la classifica verrà aggiornata dalal FIF.

