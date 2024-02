Il Festival di Sanremo sta per cominciare: sul palco del Teatro Ariston è tutto pronto per accogliere i 30 cantanti in gara e anche gli ospiti delle varie serate. Uno dei più attesi è sicuramente il pianista Giovanni Allevi che sarà presente domani sera, mercoledì 7 febbraio. Poco fa, sul proprio profilo Instagram, il musicista ha pubblicato una foto in cui mostra ai fan di essere sulla strada per il Festival.