Giorgio Panariello: «Sanremo? Non lo rifarei, mi hanno massacrato. Non dormivo la notte»

Giorgio Panariello ha condotto il Festival di Sanremo nel 2006. Al suo fianco sul palco del teatro Ariston c'erano Ilary Blasi e Victoria Cabello e quell'anno la gara venne vinta da Povia con il brano "Vorrei avere il becco". Attualmente, non si sa ancora chi condurrà il concorso canoro nel 2025 perché Amadeus ha chiuso il suo ciclo alla conduzione dopo cinque anni di enorme successo. In una recente intervista, Giorgio Panariello ha detto che non ha intenzione di condurre il Festival.

L'intervista di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello ha rilasciato una recente intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo: «Sanremo non è il mio posto. Ci vuole pelo sullo stomaco e sangue freddo.

La Pasqua di Giorgio Panariello

In occasione del giorno di Pasqua, Giorgio Panariello ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui apre un uovo di cioccolato con all'interno la sorpresa chiusa in un contenitore rosa. Il comico toscano dice: «Non è che ci troviamo Malgioglio qui?», poi invece, svela una miniatura di Ariel, La Sirenetta della Disney.

