Drusilla Foer, polmonite bilaterale e ricovero in ospedale: «Stavo per lasciarci le penne, ma sono ancora qua». Il video che spiega tutto

di Redazione web

Drusilla Foer ha parlato per la prima volta sui social dopo il brutto spavento preso a causa di una polmonite bilaterale che l'avrebbe colpita in modo piuttosto aggressivo costringendola al ricovero all'ospedale Careggi di Firenze dove ha trascorso diversi mesi. Proprio nel giorno di Pasqua, l'attrice 56enne (all'anagrafe Gianluca Gori) ha spiegato ai fan che, dopo avere interrotto bruscamente il suo tour a fine febbraio, ritornerà a teatro a settembre perché ora deve pensare solo alla sua salute e il riposo è fondamentale.

Il messaggio di Drusilla Foer

Drusilla Foer ha registrato e postato sul proprio profilo Instagram un video in cui spiega: «Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me. È stata un'esperienza importante. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Ho veramente dovuto rimandare la tournée: tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia».

La vicinanza dei fan

Alla fine del suo video, Drusilla Foer ringrazia i suoi fan che le sono stati molto vicini: «Vorrei ringraziare tutti voi, perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 18:11

