Belen, la dedica a Luna Marì: «Sei la mia anima, ti amo piccolina». Ma Santiago dov'è?

Belen Rodriguez è una mamma molto presente nella vita dei suoi bambini Santiago e Luna Marì e, molto spesso, pubblica storie o foto Instagram insieme a loro. Questi giorni di festa, il figlio più grande li ha trascorsi insieme a papà Stefano De Martino, mentre la bambina, è rimasta con la showgirl argentina. Belen ha pubblicato sul proprio profilo social una nuova foto insieme alla piccola Luna alla quale ha dedicato un dolce pensiero che ha fatto venire gli occhi a cuoricino ai suoi fan.

Il post Instagram di Belen

Belen sorridente che abbraccia la sua piccola Luna Marì che ride. La foto è un po' sfocata e non della migliore qualità ma è il momento che conta e ogni volta che la showgirl argentina è in compagnia della sua bambina è felice. La didascalia scelta dalla conduttrice per accompagnare lo scatto recita così: «Tu sei la mia anima, e senza di te la mia anima va via lontano da me, teniamoci vicino al cuore. Ti amo piccola mia!».

Belen è letteralmente innamorata della sua Luna che è sempre sorridente, solare e, come ogni bambino, ama giocare e guardare i cartoni animati.

Belen e i figli

Belen ha sempre detto che i suoi figli, Santiago e Luna Marì sono le gioie più grandi della sua vita e che, nonostante abbia sofferto molto per amore, è felice perché sa che con lei ci sono loro due.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 17:29

