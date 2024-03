Belen, vestito da sposa e selfie “in bianco”: «Sogni ed emozioni». I fan notano il dettaglio esilarante

di Redazione web

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno prossimo e, come annunciato dalla showgirl durante la sua intervista a Verissimo, Belen sarà la sua damigella d'onore. Questo pomeriggio, le due sorelle si sono recate all'atelier per la prova degli abiti e la mamma di Santiago e Luna Marì ha pubblicato diverse storie e due nuovi post in cui indossa un vestito bianco: la base sopra cui, poi, sceglierà un colore che, ovviamente, si differenzierà dal bianco della sposa.

Il post Instagram di Belen

Belen Rodriguez è davvero felice di accompagnare la sorella Cecilia in questa avventura romantica così emozionante. La showgirl argentina è sempre stata accanto all'influencer e lo sarà anche nel suo giorno più importante. Belen ha pubblicato delle nuove storie e dei nuovi post sul proprio profilo Instagram in cui svela ai fan di essere all'atelier per alcune prove abito. «Sogni ed emozioni e lacrime che scendono spedite», ha scritto la conduttrice che, poi, ha pubblicato un selfie vestita di bianco e ha aggiunto: «Scegliendo il modello per poi metterci sopra un bel colore».

I fan di Belen, però, più che l'abito, hanno notato un dettaglio che è parso a tutti molto divertente.

Il dettaglio nella foto di Belen

Belen ha postato una foto in cui si scatta un selfie: con un'espressione seria sta valutando se il modello che indossa o meno potrebbe essere quello giusto per il matrimonio di Cecilia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 18:05

