Belen, la prima volta davanti alla telecamera: «Mi chiedevo se fossi abbastanza. Adesso ho capito»

Belen Rodriguez esprime spesso i suoi pensieri sui social tramite canzoni, citazioni o poesie e così vale anche per i suoi ricordi. La showgirl argentina ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui, con poche righe, racconta ai suoi fan come, quando era più giovane, si è sentita davanti alla telecamera. La sue parole sono piaicute molto ai suoi follower perché Belen ha dimostrato che nonostante la sua bellezza, anche lei ha avuto dei momenti in cui, forse, non si sentiva abbastanza.

Il post Instagram di Belen

Belen Rodriguez ha pubblicato un post in cui non si mostra ma posta solamente un mazzo di fiori dipinti. La didascalia ricorda un giorno preciso e la showgirl spiega: «17 Aprile 2007- Revélate. Una delle mie prime volte davanti alla telecamera. Mi preparavo, mi guardavo allo specchio e pensavo: sono abbastanza? La paura ti fa venire voglia di nasconderti. Ma ora lo so: essere donna non è abbastanza, è tutto». Il suo post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che hanno anche lasciato molti commenti e raccontato le loro storie. Questa versione "più poetica" di Belen piace motlo sui social, specie su Instagram che è anche la piattaforma più utilizzata dalla conduttrice argentina.

Belen e Luna Marì

Inoltre, Belen ha pubblicato un video in cui riprende la sua bambina Luna Marì che guarda alcuni aerei volare in cielo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 20:38

