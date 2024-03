Diletta Leotta rivela qual è la posizione per avere un figlio maschio: «Me l'ha consigliata Alice Campello»

di Alessia Di Fiore

Diletta Leotta, ospite a Stasera c'è Cattelan, si è lasciata andare a racconti piuttosto intimi e ha deciso di condividere col pubblico qualche dritta... hard. Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando la giornalista 32enne è diventata mamma di Aria, avuta col compagno calciatore Loris Karius, con il quale tra poco si unirà in matrimonio, ma a proposito di maternità la Leotta si è lasciata sfuggire un curioso aneddoto che ha fatto sorridere il pubblico.

Secondo la giornalista sportiva, ci sarebbe una posizione hard da adottare con il proprio partner se si vuole concepire un figlio maschio e a consigliarliela è stata proprio la sua amica Alice Campello (mamma di ben 3 figli maschi).

Diletta Leotta e la posizione c**o alla luna

«Alice Campello, che è la moglie di Alvaro Morata, mi ha consigliato come avere un figlio maschio.

«È come la parabola per vedere la Rai, dovete orientarla in direzione della luna». Sarà davvero così?

