Sophie Codegoni e il viaggio a Los Angeles: «Tutto bellissimo. Ho fatto 200 foto ai semafori e 500 ai cartelli stradali»

Sophie Codegoni è appena tornata a Milano dalla California. L'influencer è volta negli Stati Uniti, dove ha soggiornato per qualche giorno, per partecipare a uno dei festival musicali più esclusivi e attesi dell'anno: il Coachella. Con lei c'era anche Alessandro Basciano ma nessuno dei due ha confermato o negato il ritorno di fiamma tanto chiacchierato dai fan dei "Basciagoni" su Instagram.

Comunque sia, Sophie ha raccontato ai suoi milioni di follower l'esperienza californiana e ha anche spiegato loro che è dovuta tornare in anticipo perché non riusciva più a stare lontana da una persona in particolare: la sua Celine.

Le storie Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha cominciato a raccontare ai suoi fan: «Innanzitutto comincio col dire che mi ha emozionato molto di più il fatto di essere negli Stati Uniti piuttosto che al Coachella perché io ho questo sogno americano da praticamente sempre...



L'influencer ha, quindi, aggiunto: «Il Coachella è molto bello per chi ascolta musica techno o house. La cosa che mi è piaciuta di più è che, nonostante ci siano migliaia di persone, è tutto molto curato e pulito. Le persone dentro sono super gentili e carine, le ragazze si complimentano ogni due secondi per il trucco o gli outfit e, poi, ci sono un sacco di vibes positive e zero disagio».

La nostalgia di Sophie

Infine, Sophie Codegoni conclude dicendo: «Io, poi, ho deciso di staccarmi dalle mie amiche, che sono andate a Beverly Hills e infatti le invidio un sacco, per tornare dalla mia Celine che mi è mancata tantissimo».

