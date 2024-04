Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, l'amore è ufficiale: la foto di coppia insieme a Valentino Rossi

di Morgana Sgariglia

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti insieme sui social per la prima volta. Il cantante 44enne e la giornalista 37enne del Tg 1 compaiono nella foto Instagram della compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. La coppia che si frequenta da circa un anno è andata alla 6 Ore di Imola per vedere il pilota amico di Cremonini.

Finora, i due non si erano mai fatti vedere insieme in pubblico volontariamente. Cremonini e Cardinaletti si sono conosciuti durante un'intervista per il lancio della canzone Stella di Mare, il duetto virtuale con Lucio Dalla, l'autore originario.

Come è stata svelata la love story

È stata la stessa Giorgia Cardinaletti a confermare la notizia della loro relazione, ospite del programma di Riccardo Rossi, "I vinili di…".

