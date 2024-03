Cesare Cremonini compie 44 anni e Giorgia Cardinaletti si sbilancia (per la prima volta): «Happy birthday»

di Redazione web

Cesare Cremonini compie 44 anni proprio oggi, mercoledì 27 marzo. Il cantautore di Bologna è uno degli artisti italiani più amati nel panorama musicale del Bel Paese. Le sue canzoni hanno fatto sognare, ballare e anche commuovere, insomma, sono entrare nel cuore di tutti i suoi fan. Cremonini, però, è stato spesso al centro del gossip anche per le sue relazioni amorose. Ormai da qualche tempo, il suo cuore batte per la giornalista del Tg1, Giorgia Cardinaletti che, sempre molto riservata sulla sua vita privata, si è sbilanciata per la prima volta sui social per augurare buon compleanno al compagno.

Il compleanno di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini non ha ancora pubblicato nulla sui social in merito al suo 44esimo compleanno. Nessun post, nessuna storia e nemmeno messaggio. Tutti, però, sono certi che ne stia ricevendo a bizzeffe da amici, persone a lui care e vicine e fan. Sicuramente, il cantautore bolognese avrà sorriso quando nelle storie Instagram della compagna Giorgia Cardinaletti ha visto il dolce messaggio.

L'amore di Cesare e Giorgia

Giorgia Cardinaletti ha ufficializzato la sua storia d'amore con Cesare Cremonini nel programma di Riccardo Rossi intitolato "I vinili di..." in cui parlando di musica inglese ha detto: «Ero a Londra con Cesare». La giornalista, infatti, seguì in diretta tutta la preparazione e, poi, la cerimonia d'incoronazione di Re Carlo III.

