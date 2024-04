Daniele Dal Moro insulta Antonella Fiordelisi: «Faresti qualsiasi cosa». Le allusioni sulle "scappatelle" con Antonino Spinalbese, poi cancella tutto

di Ida Di Grazia

Sono insulti pesantissimi quelli che Daniele Dal Moro ha lanciato via social ad Antonella Fiordelisi. Non è la prima volta che accade, i due hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello e sono passati dai post affettuosi in cui esaltavano la loro amicizia a quelli in cui volano stracci.

Se per ora la Fiordelisi non risponde e si gode il successo di Pechino Express, Dal Moro, ha cancellato tutto, ma non abbastanza velocemente. Andiamo con ordine.

Daniele al veleno con Antonella

Daniele Dal Moro all'interno della casa del Grande Fratello ha avuto una storia con Oriana Marzoli, flirt durato anche fuori e non senza litigi clamorosi. Sembrerebbe che Antonella Fiordelisi abbia preso le parti di Oriana e che questo abbia scatenato una furia cieca di Dal Moro che ha pubblicato sui social una serie di insulti pesantissimi nei confronti dell'influencer.

«Sappi che la tua nuova amica ha sempre parlato in maniera disgustosa di te, descrivendoti come una delle persone più ridicole che abbia mai conosciuto nella vita (sporca e dal cattivo odore). L'unico motivo per cui ti usa è per quattro like di me**da - scrive Daniele parlando di Oriana - un appoggio a Milano per scroccarti la fotografa niente di più».



Le insinuazioni su Antonino

Daniele è un fiume in piena e tira dentro l'ex di Belen, Antonino Spinalbese, anche lui concorrente del Gf nella loro stessa edizione: «Quando fai la morale al tuo ex ragazzo Edoardo fatti un esame di coscienza.

Insulti e allusioni

«Cara Antonella ti rispondo ora perchè ieri avevo da fare! Puoi prendere in giro chi ha poco cercello ma sappi che la gente non è stupida e sanno ci sei: una ragazzina che nella vita farebbe qualsiasi cosa per un po' di popolarità. D'altronde sappiamo bene la tua storia e cosa staresti disposta a fare per un po' di fama. Sappi che le parole che usa la gente per te, al di fuori delle tue shipper, non sono proprio al miele. D'altronde come ti dissi tempo fa non sei reale nemmeno quando ridi».

Dal Moro continua con le allusioni di bassa lega: «Se vuoi possiamo parlare di quando al Tocqueville (una nota discoteca di Milano ndr.) ti strusciavi su di me. Ho qualche video se vuoi per ricordartelo magari avessi perso la memoria. Devo dire che sei sempre stata molto carina a offrirmi gentilmente un posto letto a casa tua quando venivo a Milano... è risaputo che a stento arrivo a fine mese e ti ringrazio per il pensiero dolce. Dai che magari il prossimo giocatore riesci a raggirarlo, non demordere. Sayonara!».

Antonella Fiordelisi non ha ancora risposto e Daniele Dal Moro ha cancellato tutto, ma non abbastanza velocemente visto che gli screen del suo sfogo sono finiti ovunque.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA