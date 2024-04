Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, amicizia finita: «Le ho scritto ma non mi ha risposto»

di Cristina Siciliano

Antonella Fiordelisi, reduce dall'esperienza di Pechino Express, in coppia con Estefania Bernal, si è trovata a discutere nuovamente della sua amicizia (ormai giunta al termine) con Nikita Pelizon. L'ex gieffina ha spiegato che lei e Nikita non si sono più sentite. «Forse abbiamo dei modi di scherzare diversi - ha sottolineato Antonella -. Avrà interpretato qualche mio messaggio in maniera sbagliata».

Le parole di Antonella Fiordelisi

«In realtà le voglio molto bene e con lei ho dei bei ricordi - ha sottolineato Antonella Fiordelisi a Casa Chi -. Non c'è stata affinità a livello caratteriale dopo il programma ma non la trovo cattiva. Non ci siamo più sentite. Le ho scritto due mesi fa ma non ho ricevuto alcuna risposta.

Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario

Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore Guglielmo Vicario avrebbe tradito l'ex gieffina. Antonella Fiordelisi però proprio durante l'intervista ha voluto fare chiarezza sull'argomento. «Lui è una persona che ho frequentato e mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con molti valori - ha spiegato Antonella a Casa Chi -. Mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno ma non siamo mai stati fidanzati. Non sono mai stata cor****cata, anzi. Ho vissuto due mesi indimenticabili».

