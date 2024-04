Fedez nudo sulla terrazza: «Buongiorno stelline», la foto Instagram scatena i fan

di Cristina Siciliano

Fedez appare nudo su Instagram, senza pudore. Il rapper, dopo aver trascorso una mini vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, è volato nuovamente negli Stati Uniti, questa volta la costa ovest a Los Angeles con un aereo privato. Naturalmente Fedez sta documentando tutto attraverso le sue Instagram stories: dall'atterraggio all'arrivo nell'hotel extra lussuoso in cui alloggerà in questi giorni. Non è la prima volta che il rapper si mostra nudo sul suo profilo Instagram ma questa volta ha scelto da una vista mozzafiato. «Buongiorno stelline», ha scritto Fedez a corredo della foto.

Fedez a Los Angeles

Una foto iconica di un rapper iconico.

Riguardo a questo viaggio Fedez ha già mostrato gli interni del suo appartamento super lussuoso. Il rapper nel weekend parteciperà al Coachella, nella California meridionale: un evento dedicato alla musica, ma dove nascono tendenze anche di stile, molto amato dalle star.

