Chiara Ferragni e Fedez, Micol Olivieri: «Ormai sembra una guerra. Lui sincero, ma non riesce a tenersi un cecio in bocca»

di Cristina Siciliano

Fedez a Belve ha parlato della rottura con Chiara Ferragni e di come il pandoro gate abbia influito sul loro matrimonio. Il rapper senza fare troppi giri di parole ha anche attaccato il manager delle aziende di Chiara Ferragni. «Si poteva gestire tutto meglio in termini legali - ha spiegato Fedez a Francesca Fagnani -. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità non erano solo sue». A tale proposito, Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie I Cesaroni, ha espresso la sua opinione in merito attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Le parole di Micol Olivieri

«Mi avete chiesto che impressione mi abbia fatto Fedez perché ci sono vari schieramenti - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Ormai sembra una guerra. Mi hanno chiamato diversi programmi per intervenire sul caso Balocco perché avevo dichiarato che fossi dalla parte di Chiara.

L'ex attrice ha aggiunto: «Credo che Fedez sia una persona egocentrica. Lui è probabilmente anche meno forte rispetto alla Ferragni. Lei è riuscita a stare vicino a Fedez nel momento del bisogno invece lui zero. Io comunque sono dispiaciuta per questa fine perché sono ragazzi giovani e credo che siano dei bravi genitori».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA