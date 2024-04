Fedez, che scottatura in vacanza a Miami: «Sembro un istruttore di sci»

di Cristina Siciliano

Vacanze da papà single per Fedez. Il rapper sta trascorrendo dei giorni di relax a Miami, insieme ai figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Fedez, nonostante la presunta crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, continua a condividere molte foto nelle sue Instagram stories che documentano il suo viaggio insieme ai figli.

Il rapper non ha perso neanche il suo appuntamento con il workout in vacanza, allenandosi con il suo perosnal trainer. Peccato però che sotto il bel sole di Miami è facile scottarsi. Ed infatti il rapper si è procurato una scottatura su tutto il corpo.

Il selfie

Con un selfie allo specchio, Fedez ha mostrato ai suoi follower la sua pelle color rosso gambero. «Sembro un istruttore di sci. Perfetto per Miami». Sono queste le parole che Fedez ha scritto a corredo della foto Instagram.

Cosa è successo

Fedez ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato in che modo si è procurato la scottatura sul suo corpo. «Avete presente quando metti gli occhiali da sole e ti dimentichi che c'è il sole? Ecco - ha spiegato Fedez -.

In tutto questo Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo una settimana negli Emirati Arabi ed è in silenzio social, astenendosi quindi dal pubblicare foto, video o frasi, come generalmente è solita fare dall'imprenditrice.

Cosa succederà adesso? Stay tuned.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 14:33

