Fedez in spiaggia a Miami con Leone e Vittoria: sulla torretta del bagnino coi salvagenti rossi come in Baywatch

di Cristina Siciliano Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti. I due hanno trascorso le vacanze di Pasqua separati. Dopo le feste di compleanno di Leone e Vittoria che hanno evidenziato la crisi tra marito e moglie, le feste pasquali non hanno fatto altro che confermare la rottura tra il rapper e l'imprenditrice. Chiara ha trascorso qualche giorno a Dubai con i figli, la sorella Valentina con il fidanzato Matteo Napoletano e mamma Marina. Subito dopo Fedez ha preso i bambini ed è andato a Miami. Il rapper ha pubblicato un post Instagram che mostra alcune foto che lo riprendono in costume con i figli sulla spiaggia di Miami. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Il post Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto con i figli Leone e Vittoria: scatti tenerissimi in cui si vedono i tre su una delle tipiche torrette di legno dei bagnini delle spiagge americane, muniti del salvagente rosso d'ordinanza diventato celebre con la serie Baywatch (che però era ambientata a Malibù, Los Angeles, sulla costa Est del Paese). Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Che belli. Goditi il tempo con i tuoi cuccioli. Il tempo speso nel miglior modo. Sei un bravo papà», ha scritto una fan. Mentre qualche hater ha commentato lasciando qualche critica pungente a corredo del post. «Fanno a gara a chi porta i bambini più lontano. Poveri bambini che sopportano fusi orari diversi in pochi giorni. Che tristezza questi due adulti. Vergognatevi», ha scritto un utente. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 21:04

