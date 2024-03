Fedez si regala la Ferrari Roma Spider: «Papà felicissimo, la userà soltanto lui». Quanto costa, il prezzo da capogiro

di Cristina Siciliano

Crisi matrimoniale con Chiara Ferragni e auto nuova: è tempo di novità importanti per Fedez. Mentre l'imprenditrice digitale è volata a Dubai con i figli Leone, 6 anni e, Vittoria, 3 anni, per trascorrere le vacanze di Pasqua, il rapper ha deciso di regalarsi una Ferrari nuova di zecca che ha mostrato ai suoi follower attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram stories.

Il papà felicissimo

Chi non può mancare? Ovviamente suo padre, Franco Lucia, felicissimo dell'acquisto di Federico perché potrà usufruirne anche (o soprattutto) lui. «Ragazzi la prima Ferrari Roma consegnata in Italia ed è Ferrari con il tettuccio in tela - ha spiegato Fedez -.

Quanto costa la sua nuova auto

Mentre Chiara Ferragni sembra trovare nei viaggi un po' di sollievo in questo periodo incerto, Fedez, alle prese con il trasloco, sembra essersi gettato a capofitto nella sua nuova vita da single, immerso in inediti, progetti musicali, amicizie vecchie e nuove e acquisti di lusso. Fedez ha comprato una Ferrari Roma Spider, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile italiano ripercorrendo gli anni 50. La vettura ha una novità visibile: il tetto rimovibile in tessuto. Il prezzo da listino parte da 240mila euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA