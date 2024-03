Fedez, il tumore al pancreas due anni fa: il post Instagram commuove i fan

di Cristina Siciliano

Sono passati due anni dalla diagnosi di tumore al pancreas, e Fedez, via social, ha ripercorso quei momenti, ricordando ciò con immensa gratitudine alla vita. Il rapper ha pubblicato infatti un post Instagram con una serie di foto significative che ricordano uno dei periodi più bui della sua vita. Come prima foto Fedez ha scelto un selfie allo specchio che mostra le ferite post operazione coperte da due bende bianche. «Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas - ha scritto Fedez a corredo del post Instagram -. Due fottuti anni. La vita è bella».

Il post Instagram

Fedez non perde mai la sua ironia il rapper e lo dimostra la seconda foto "in mutande" che ha pubblicato nel post Instagram. «Anche il mio tumore non ha mai perso il mio sex appeal», ha scritto nelle sue Instagram stories.

«Ricordati che lei c'è stata sempre, nel bene e nel male», ha scritto un utente. E ancora: «Tua moglie ti è stata sempre vicina. Fede sistema le cose dentro casa. Non hai messo una foto con Chiara e non è rispettoso perché lei c'è sempre stata».

