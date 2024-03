Kate, qual è il tumore della principessa scoperto dopo l'operazione all'addome. La chemioterapia anti sarcoma

di Mario Landi

Kate Middleton ha rivelato nel suo video alla nazione di avere un tumore, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come «uno shock» e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Il videomessaggio agli inglesi sui canali social

La principessa di Galles, Kate, ha assicurato nel suo messaggio video alla nazione che la diagnosi del suo cancro - arrivata grazie a una biopsia condotta dopo l'intervento di gennaio - è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli («la nostra giovane famiglia»). Kate si è mostrata sorridente e ha cercato di dare un'immagine ottimista, seppure apparendo dimagrita nel giardino di Adelaide Cottage, a Windsor. A margine del video, Kensington Palace ha fatto sapere che né lei, né l'erede al trono parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo.

Kate, quale tumore ha: la scoperta dopo l'operazione addominale

Non si conosce la tipologia di tumore di Kate. Tra le ipotesi spunta quello di un sarcoma addominale.

Sarcoma addominale: cure e mortalità

L’approccio curativo varia in base alla sede, alle dimensioni e allo stato di avanzamento del tumore. In generale il trattamento del sarcoma addominale prevede una combinazione di interventi chirurgici (asportazione della massa tumorale e delle eventuali metastasi), radioterapia e chemioterapia.

