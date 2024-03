«William scioccato dalle teorie che circolano sul web, è furioso»

di Redazione web

William e Kate sarebbero rimasti davvero sconvolti da tutte le teorie complottiste che circolano sul web. La principessa del Galles, dopo essere stata operata all'addome lo scorso gennaio, non è più comparsa in pubblico. La sua assenza, però, come spiegato anche da Buckingham Palace, era semplicemente dovuta alla degenza in clinica prima e, poi, al suo recupero fisico. Per placare tutte quelle voci che continuavano a chiedersi "dove fosse finita Kate Middleton?", la futura regina d'Inghilterra ha deciso di pubblicare sui social una foto modificata che è stata subito analizzata dal mondo intero. Ecco quindi, che le teorie del complotto non hanno fatto altro che aumentare e, per questo, Kate si è scusata pubblicamente con un post dove scherza sul fatto di non essere brava a lavorare con le immagini. In una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight, l'esperta reale Katie Nicholl ha raccontato quale sia l'umore di William e Kate in questo momento.

Le dichiarazioni di Katie Nicholl

A Entertainment Tonight, Katie Nicholl ha rivelato: «Fonti piuttosto vicine ai principi del Galles mi hanno confermato che William e Kate sarebbero scioccati da tutto ciò che stanno leggendo sul web.

Le parole dell'esperta reale

Katie Nicholl ha, poi, parlato del video pubblicato da Tmz in cui si vede Kate Middleton che passeggia insieme al principe William: «Il video di Tmz avrebbe dovuto rassicurare tutti sulle condizioni di salute della principessa, ma anche questa volta, c'è chi si è inventato la qualunque. I sudditi avrebbero dovuto gioire per le buone condizioni di Kate, invece, qualcuno di loro è corso sul web a inventare altre notizie false».

