«Kate è sotto pressione da tanti anni e soffre di forte stress», la rivelazione degli amici della principessa del Galles

Kate Middleton non sta attraversando il miglior periodo della sua vita. Dopo l'operazione all'addome, di cui non è mai stata svelata la causa, la principessa del Galles è stata coinvolta in una serie di gossip che hanno accostato il suo nome addirittura a teorie complottiste. L'ultima tempesta che ha travolto Kate è quella relativa alle modifiche apportate nella foto pubblicata su Instagram in cui è insieme ai suoi bambini George, Charlotte e Louis. La moglie del principe William si è scusata pubblicamente facendo un mea culpa e amettendo che non è proprio il suo forte modificare gli scatti. Gli amici di Kate che la conoscono da anni hanno rilasciato alcune dichiarazioni in cui hanno raccontato il suo stato d'animo attuale.