Kate Middleton, come sta? Le cure per il cancro e le ipotesi sul ritorno in pubblico: «Difese immunitarie troppo basse per uscire»

Mentre Buckingham Palace ha voluto rispondere alle notizie lanciate dai tabloid britannici che parlavano di un aggravamento delle condizioni di salute di Re Carlo, annunciando che tornerà a svolgere i suoi impegni pubblici dalla prossima settimana, non sembra muoversi una foglia sul fronte della principessa Kate. Le ultime notizie legate alla moglie del principe William risalgono a due giorni fa. Si tratta però di annunci che la vedono protagonista in maniera indiretta. Kate Middleton è la prima reale a fare ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore.

L'onorificenza come "Compagna Reale" - per i risultati raggiunti nelle arti, nella medicina, nelle scienze e nel servizio pubblico - le è stata conferita da Re Carlo. A questa si aggiunge la foto per il compleanno del piccolo Louis. L'immagine, scattata proprio da Kate Middleton (motivo per cui non appare), ritrae il terzo figlio dei principi di Galles sorridente in mezzo a un prato.

Molti avevano pensato che dopo le polemiche sollevate dall’immagine photoshoppata diffusa dalla principessa del Galles lo scorso marzo, poco prima di rivelare al mondo la diagnosi del suo tumore, a corte non sarebbe stata postata nessuna foto del piccolo che oggi compie 6 anni. E invece, come da tradizione, la foto è arrivata.