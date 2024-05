Kate Middleton, principessa, duchessa, colonnello: tutti i suoi titoli e qual è il suo ruolo nella casa reale

di Cecilia Legardi

La amata Kate Middleton ha rivestito più ruoli nel corso degli anni, portandosi al seguito svariati titoli reali e militari: contessa, principessa, baronessa, colonnello e commodoro. Ecco l'elenco delle sue nomine.

Kate Middleton, principessa e duchessa

Il giornale inglese Daily Mail ci aiuta a fare chiarezza sui diversi titoli con cui Kate Middleton è stata soprannominata negli ultimi tempi. Si è iniziato da Principessa del Galles e Duchessa di Cambridge, i titoli reali che le sono stati conferiti nel 2011, ovvero quando ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia sposando William. Quella di Principessa del Galles una nomina che prima apparteneva a Diana e che, dal 1997, non era più stata concessa a nessun'altra donna della Corona. In realtà, tale titolo spettava a Camilla, che però non lo accettò per rispetto della defunta moglie di Carlo. In ogni caso, su Kate e questo titolo qualcuno aveva già dei dubbi: una fonte vicina a rivelò che alla sposa di William il ruolo di Principessa del Galles piaceva molto ma che probabilmente avrebbe voluto «guardare al futuro» durante il suo percorso nella storia reale e, quindi, modificarlo.

Da baronessa a colonnello, i titoli militari di Kate

Dopo la morte della Regina Elisabetta e l'ascensione di Carlo nel 2022, Kate ha ereditato un un'altra nomina: Duchessa di Cornovaglia. Il titolo di Duca è da sempre detenuto dall'erede al trono, ovvero William, per cui la moglie è automaticamente diventata la duchessa. Ma le carte del gioco cambiano nuovamente quando Middleton si trova nei diversi Stati del Regno: nell'Irlanda del Nord è riconosciuta come Baronessa di Renfrew e Contessa di Carrick; in Scozia è Duchessa di Rothesay e Contessa di Chester. Inoltre, non sono pochi i titoli militari di Kate: dal 2023 è Colonnello delle guardie irlandesi e Commodoro in capo della Fleet Air Arm, mentre dal 2020 è diventata Royal Honorary Air Commodore per quanto riguarda gli Air Cadets. Nel frattempo, Kate continua a detenere il titolo di Contessa di Strathearn, titolo che possedeva prima di diventare Principessa del Galles.

