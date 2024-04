«Re Carlo torna agli impegni istituzionali»: Buckingham Palace costretto a smentire i rumors sull'aggravarsi delle sue condizioni

di Morgana Sgariglia

«Sua Maestà il Re tornerà presto a svolgere compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro». Buckingham Palace ha smentito sui social i rumors su una imminente dipartita di re Carlo III che si erano diffusi negli ultimi giorni.

Il ritorno martedì prossimo

Re Carlo tornerà in pubblico martedì prossimo quando visiterà assieme alla regina Camilla un centro per la cura del cancro.

Il ringraziamento per l'affetto dei sudditi

Il Palazzo ha riferito che «le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell'anno passato». Anche il primo ministro inglese, Rishi Sunak, ha espresso in un tweet su X il suo entusiasmo per l'annuncio positivo: «Una splendida notizia per finire la settimana!"

L'imperatore del Giappone ospite dei reali



Buckingham Palace ha fatto sapere anche che il re e la regina di Gran Bretagna ospiteranno a giugno l'imperatore e l'imperatrice del Giappone per una visita di Stato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 19:40

