William, il "regalo" di compleanno amaro del principe alla figlia Charlotte: cosa è successo

Lo scorso 2 maggio è stato il compleanno della piccola principessa Charlotte che, però, ha festeggiato diversamente rispetto al solito. Il suo papà, il principe William, era lontano da casa.

Quel dettaglio nella foto del compleanno della Principessa Charlotte fa preoccupare sulla salute di Kate Middleton: di cosa si tratta

Cosa è successo

Lo scorso 2 Maggio, il principe William è stato fotografato mentre era a Birmingham a vedere la partita dell'Aston Villa contro i greci dell’Olympiakos Pireo. È stato quindi un regalo amaro per la bambina, che ha compiuto 9 anni lontana dal suo papà.

La questione sta facendo un certo rumore in giro per i social, alimentando una serie di strane speculazioni sui motivi di questa sua "assenza" alla festa della figlia. Per quale motivo l'erede al trono d'Inghilterra ha preferito recarsi allo stadio piuttosto che presenziare alla festa di compleanno della figlia? Qual è la verità su di lui e su Kate Middleton? Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono le ultime speculazioni.

