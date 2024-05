Carta igienica, prezzi folli: aumenti del 44%, colpa (anche) della guerra in Ucraina. Tre milioni di alberi finiscono nel wc

La carta igienica incappa, come tutti i prodotti ad alto consumo, nell'inflazione galoppante spinta anche in questo caso dalla scarsità di materie prime dovute alle crisi geopolitiche e dal caro-energia per la produzione ed il trasporto. Così dai calcoli dei consumatori sui dati del Mimit si scopre che questo bene primario ha subito un rincaro a due cifre negli ultimi 3 anni: in media +44%. Il Centro di ricerca sui consumi (Crc) spiega che una confezione da 4 rotoli costava in media in Italia 1,74 euro nel 2021, mentre oggi, per la stessa confezione, si spendono mediamente 2,51 euro, con un aumento esattamente del +44,2%. Ma basta farsi un giro al supermercato per scoprire che le marche più note viaggiano ormai abbondantemente sopra i 4 euro.