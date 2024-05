Fedez mano nella mano con la modella Garance Authié al Gran Premio di Montecarlo: nuova fidanzata dopo Chiara Ferragni? C'è il video

Fedez ancora una volta è al centro dell'attenzione mediatica per una presunta "nuova fiamma". Il rapper, da quando si è separato da Chiara Ferragni, ha cambiato non solo la sua casa ma anche la sua vita. Archiviati i rumor con Ludovica Di Gresy, con la quale pare ci sia sempre stata solo una bella amicizia, Fedez nelle ultime ore è stato avvistato mano nella mano con una modella francese al GP di Formula 1 di Monaco. Premessa: il rapper proprio nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato la foto che ritrae la modella francese di spalle a bordo di uno yacht. Qui i due sono stati insieme ad un gruppo di amici, come dimostrano alcuni video Instagram.

