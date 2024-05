Veronica Peparini cambia look: «biondo pesca» e bob corto scalato. Il nuovo taglio "da mamma" che fa tendenza

di Cristina Siciliano

Veronica Peparini, diventata mamma delle due gemelline Penelope e Ginevra il 18 marzo 2024, ha cambiato look. La coreografa ha tagliato i capelli e ha scelto un bob corto scalato. Nel suo caso il nuovo taglio è sfilato non solo sulle punte e mantiene una lunghezza alle spalle per aumentare il movimento: un look fresco e leggero, ad hoc per l'estate. A realizzarlo è stato l'hairstylist del salone Parrucchiere I Ribelli a Roma.

Il nuovo look

Veronica Peparini ha optato per una piega che si adatta molto bene allo styling mosso, sia spettinato che disciplinato. A comunicare il cambio look è stata proprio la coreografa che nelle sue Instagram stories ha pubblicato una foto che la ritrae mentre metta in mostra il suo nuovo taglio dal color «biondo pesca».

Una gravidanza difficile

Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller, sono diventati genitori delle due gemelline, Penelope e Ginevra, il 18 marzo 2024. Per la coreografa il periodo della gravidanza non è stato rose e fiori. La coppia infatti ha avuto paura di perdere una delle due bambine. «Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari - aveva spiegato Veronica Peparini a inizio dicembre -. Si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente». La coreografa si è poi detta fortunata per aver scoperto il problema in tempo e oggi si gode a pieno le emozioni legate alla maternità.

