Una donna olandese fisicamente sana, Zoraya ter Beek, è morta per eutanasia poco dopo aver compiuto 29 anni, poiché non voleva più convivere con la depressione e l'ansia. Zoraya, che soffriva anche di traumi e disturbo borderline di personalità, ha deciso di voler morire dopo aver combattuto problemi di salute mentale per oltre un decennio, sostenendo che nessun trattamento l'aveva aiutata.