Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati: il matrimonio segreto della star di Stranger Things

di Serena De Santis

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati. La conferma delle nozze è arrivata da People, che ha confermato alcune indiscrezioni che sono girate intorno alla coppia. La star di Stranger Things e il figlio del cantante Jon Bon Jovi si sono promessi il grande «sì» davanti ai genitori e ai parenti più intimi.

La cerimonia

Le due giovani celebrità hanno deciso di celebrare le nozze soltanto con la famiglia. Della cerimonia non circolano foto, ma i tabloid inglesi e statunitensi sono riusciti a recuperare qualche "scoop". Il matrimonio è avvenuto negli Stati Uniti nel weekend del 18 e 19 maggio.

I futuri festeggiamenti

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, però, hanno in programma altre sorprese. Secondo le indiscrezioni, la coppia sta progettando dei festeggiamenti più grandi entro la fine dell'anno. Ancora non si conosce la lista degli invitati, ma in tanti si aspettano di vedere il cast completo di Stranger Things. In particolare la presenza di Noah Schnapp (Will Byers nella serie tv), amico intimo della sposa, e Matthew Modine, che dovrebbe celebrare le nozze.

In un'intervista rilasciata all'Access Daily, il "cattivo" di Stranger Things ha spiegato di avere «una di quelle licenze per far sposare le persone. Millie ha pensato che sarebbe stato grandioso e poi Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse nuziali e loro hanno adorato ciò che ho scritto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA