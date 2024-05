Angelo Onorato: «Se mi succede qualcosa l'avvocato sa tutto». Dal mistero della lettera ai problemi finanziari: cresce l'ipotesi suicidio

Il caso che ruota attorno alla morte di Angelo Onorato si arricchisce di nuovi dettagli. Al centro delle indagini una presunta lettera consegnata, appena poche settimane fa, al suo amico di fiducia, un avvocato tributarista, a cui avrebbe confidato: «Se succede qualcosa, fai avere questa lettera a mia moglie», ma anche una situazione economica complicata, con diversi crediti da esigere e qualche preoccupazione. E telecamere che non riescono a dare una risposta su quanto accaduto su quella bretella di viale Regione Siciliana.



Si tinge sempre più di giallo la morte di Angelo Onorato, il noto imprenditore 55enne palermitano, marito della eurodeputata Francesca Donato, trovato morto sabato pomeriggio nella sua Range Rover verde scuro, con una fascetta di plastica stretta al collo e una macchia di sangue sulla camicia. Per tutta la giornata di oggi sono proseguiti i rilievi nella zona in cui è stato trovato il corpo di Onorato.



La macabra scoperta

A fare la macabra scoperta è stata proprio la moglie, insieme con la figlia ventenne Carolina. Tutto ruota attorno alle telecamere di quella zona. Il punto esatto in cui era posteggiato il suv, è un punto cosiddetto cieco, quindi non ci sono riprese. Però, ci sono due telecamere, a un centinaio di metri di distanza. Dalle registrazioni si capisce che nessun veicolo avrebbe avuto il tempo di fermarsi accanto alla macchina di Onorato. Anche perché calcolando il tempo necessario per fare quei cento metri, sarebbe stato impossibile che una macchina si fermasse e poi proseguisse. I tempi sono incompatibili. Anche se un eventuale killer potrebbe essere scappato anche da una viuzza laterale, a piedi.