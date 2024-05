Isola, confronto-scontro tra Artur e Khadi: «Mi manca di rispetto». Il dubbio di Vladimir Luxuria

di Cristina Siciliano

Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Vladimir Luxuria apre la puntata di domenica 26 maggio con il confronto-scontro tra Artur e Khadi. «C'eravamo tanto amati», con queste parole la conduttrice apre il confronto-scontro tra i due naufraghi con il tentativo di trovare un punto di incontro dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. I due concorrenti un tempo erano molto uniti ma dopo l'arrivo di Karina le cose sono cambiati. «L'unico bacio che darà è a se stesso perché è un narcisista», ha incalzato Vladimir Luxuria prima di attivare il collegamento.

Il confronto

«Secondo me Khadi alcune volte è troppo impulsiva e quindi sbrocca con me perché è più facile perché abbiamo un po' legato. E per me questa è una mancanza di rispetto. Io la capisco che è una parte del suo carattere ma non mi piace». «Sono sempre stata super onesta con lui - ha inclazato Khadi -. A due mesi di distanza mi danno fastidio i suoi atteggiamenti egoistici.

Vladimir Luxuria ha proposto infine il «bacio di Giuda» tra i due naufraghi, cioè la possibilità di mandarsi a vicenda in nomination. Khadi ha accettato mentre Artur no. «Io non me la sento Vladimir. Non la voglio in nomination», ha commentato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA