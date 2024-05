Marco Columbro: «Dopo l'ictus non mi hanno più chiamato in tv. Berlusconi mi aiutò, Lorella Cuccarini sempre accanto»

Marco Columbro, uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta, ha inventato la tivù del mattino insieme a Silvio Berlusconi, diventando un personaggio da milioni di spettatori. Gentile, garbato e sempre professionale, Columbro è stato un "signore" del piccolo schermo. Tuttavia, la sua carriera televisiva ha subito un drastico stop nel 2001 a causa di un ictus da cui è guarito perfettamente. Da allora nessuno l’ha più cercato per altre trasmissioni, anche se in realtà è da cinque anni che conduce un programma in tv.

A 73 anni ha vissuto molte vite, dal conduttore all'attore di teatro, passando per la filosofia, le pubblicità di climatizzatori, un libro in uscita frutto di una lunga ricerca spirituale e la gestione di un albergo in Val D'Orcia. In un'intervista a Repubblica le ha ricordate tutte, senza mai dimenticare l'affetto di un ppubblico che ancora oggi lo sostiene.