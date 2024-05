Alessia Pifferi sospende lo sciopero della fame per andare in palestra: «Ha bisogno di sostentamento per allenarsi»

di Redazione web

Sciopero della fame concluso per Alessia Pifferi. La 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana è attualmente detenuta nel carcere di San Vittore e lunedì 20 maggio aveva preso la decisione di smettere di alimentarsi, comunicato il giorno successivo dall'avvocata Alessia Pontenani: «Sta malissimo, è distrutta. Non fa altro che piangere», aveva spiegato.

Lo sciopero della fame interrotto

A pochi giorni di distanza dalla decisione, secondo quanto riportato da "Quarto Grado", Alessia Pifferi avrebbe fatto richiesta per potersi dedicare alla palestra un'ora al giorno.

Sola al mondo

Una delle psicologhe che assistono Alessia Pifferi in carcere ha dichiarato: «Credo che non sia in grado di pensare a uno sciopero della fame, ma che si trovi in una situazione depressiva e reattiva di fronte a un processo per lei pesante sotto tutti i punti di vista. Con questo processo lei ha capito di essere sola al mondo e che quella bambina era forse l'unica persona che avrebbe potuto starle vicino».

