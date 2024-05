«Giampiero Gualandi esasperato da Sofia Stefani»: messaggi e chiamate continue dell'amante al vigile. Il gip: voleva ucciderla

di Redazione Web

Lei voleva continuare la relazione e insisteva, lui voleva troncare ed era «esasperato». È la versione dei fatti su cui tutti sono d'accordo. Poi, sulla morte di Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa da un colpo partito dalla pistola dell'amante Giampiero Gualandi, c'è un bivio che porta a due strade. Quella sostenuta dall'accusato è che il colpo sia stato accidentale. L'accusa, invece, parla di omicidio premeditato. Per il gip Domenico Truppa la versione di un incidente, un colpo partito per errore, data dal 62enne, non è credibile, anzi è piena di incongruenze.

Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla, ha simulato l'incidente». I messaggi all'ex vigilessa: sono esaurito

I messaggi e le chiamate continue, lui: sono esaurito

Secondo il giudice, Gualandi aveva nella propria mente l'idea di uccidere: così si spiegherebbe l'aver portato in stanza con la pistola anche il kit di pulizia dell'arma, preparando in qualche modo gli elementi utili a corroborare la sua versione del colpo partito per errore. Sofia Stefani e Giampiero Gualandi quel giorno si erano sentiti: c'erano state almeno 15 chiamate in uscita dal telefono della donna verso l'ex comandante con cui avuto una relazione, conclusa.

Lei voleva continuare e insisteva, lui voleva troncare: lo testimoniano e lo confermano i messaggi in chat. Quando la ex vigilessa è arrivata al comando, intorno alle 16, lui l'aspettava e, secondo il gip, era perfettamente consapevole dello stato d'animo della donna.

Quindi si sarebbe attivato per chiamare il 118 e per «simulare una tragica fatalità», dicendo che c'era stata una colluttazione e che lo sparo era partito per sbaglio dalla pistola, che lui doveva pulire. In particolare, ha detto Gualandi nell'interrogatorio, lei lo avrebbe aggredito con un ombrello, lui allora avrebbe preso la pistola «per evitare situazioni pericolose». Stefani si sarebbe avventata verso la sua mano e dall'arma sarebbe partito il colpo che l'ha uccisa.

«Era logorato dalla sua presenza»

I messaggi che Gualandi si era scambiato con Stefani i due giorni precedenti all'omicidio confermano, per il gip, come l'uomo fosse «una persona logorata dalla presenza nella sua vita» della donna: «Non dormo, mangio poco, sono esaurito», le scriveva Gualandi il 14 maggio. E ancora: «Non ho più energia per sopportare la pressione, ansia, nervoso, tensione..». Ed è «con questa tensione fortissima» che va ricostruito l'incontro nell'ufficio. Tensione sfociata in una discussione «all'interno della quale è ragionevole ritenere che l'uomo abbia impugnato la pistola e premuto il grilletto». Intanto in mattinata dalla Procura sono stati conferiti gli incarichi per autopsia e perizia balistica. La difesa, avvocato Claudio Benenati, è pronta a depositare il ricorso al Riesame.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA