Domenica In, Daniela Zuccoli commossa per Mike Bongiorno: «Ricordo ancora il suo ultimo giorno in vita: mi disse parole indimenticabili»

di Sara Orlandini

Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, è stata ospite a Domenica In e a Mara Venier ha raccontato la vita del conduttore, da quando era bambino fino al grande successo, infatti, proprio quest'anno, si festeggia il centenario. Mike era nato a New York il 26 maggio 1924.

Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna e il ricordo di Mike Bongiorno: «Una sola cosa non mi sono sentito di fare...»

Mike Bongiorno, il ricordo commosso a Domenica In



La donna si è anche commossa ripercorrendo i ricordi legati a Mike, non solo come presentatore ma anche come marito e papà. Daniela ha detto: «Lui era proprio la mia anima gemella, un uomo che mi ha dato tantissimo nella vita e tre figli meravigliosi». La moglie di Mike Bongiorno ha fatto sapere che a settembre ci sarà una mostra in suo onore a Palazzo Reale a Milano ed, entro fine anno, uscirà una fiction che racconterà la sua vita.

Domenica In, Daniela Zuccoli ricorda il marito Mike Bongiorno

Daniela Zuccoli ha raccontato a Mara Venier: «Io e Mike siamo stati insieme 40 anni, quando l’ho conosciuto lui ne aveva 46 e quando è morto ne aveva 86. Io ho passato più tempo con lui che con i miei genitori. Io penso che Mike abbia lasciato un segno d’amore perché di centenari ce ne sono tanti, ma le persone lo ricordano con grande affetto. Lui è stato davvero quasi un padre della patria perché la televisione è cominciata con lui.

L'amore di Daniela Zuccoli e Mike

Daniela Zuccoli ha anche raccontato come si sono conosciuti lei e Mike Bongiorno: «Il nostro è stato un incontro davvero casuale e continuavamo a ritrovarci sempre per caso e, poi, la terza volta che ci siamo visti, mi ha detto “Adesso che ti ho ritrovato, non ti lascio più”. Lui mi ha molto corteggiato, noi avevamo 26 anni di differenza ma non è mai stato un problema. Era destino che ci trovassimo».

Infine, Daniela ha anche raccontato l'ultimo giorno di vita di Mike (morì l'8 settembre 2009): «Eravamo a Montecarlo e lui stava benissimo e ricordo che la mattina si svegliò e mi appoggiò i giornali sul cuscino perché sapeva che mi piaceva legerli e mi disse "Non ho dormito tanto bene questa notte, penso di avere mangiato troppo ieri". Comunque, mi chiese la colazione e io gliela portai e lo guardai seduto in terrazza mentre fumava il sigaro e ricordo che pensai "come sono fortunata ad avere un uomo così nella mia vita e a essere ancora felice dopo tanti anni". Mio figlio, poi, mi mandò una foto della nostra nipotina Luce che era appena nata ed era dentro all'incubatrice illuminata e io la feci vedere a Mike che mi disse "Che bella, sembri te quando prendi il sole". Quelle sono state le sue ultime parole, lui è morto felice e io sono grata di questo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 16:11

