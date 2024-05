Chiara Ferragni e Fedez, l'amico Francesco Facchinetti: «Gli serve aiuto». Poi l'attacco al manager Fabio Maria Damato

di Dajana Mrruku

La fine della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez è stata un duro colpo sia per i fan che per i loro amici in comune che fino all'ultimo hanno sperato che i Ferragnez tornassero ad essere felici. Tra questi amici in comune c'è anche Francesco Facchinetti, producer e dj che, ospite di La vita in diretta, ha rivelato ciò che i due dovrebbero fare per uscire nel modo migliore possibile da questo periodo complicato che non sembra voler finire.

Il consiglio di Facchinetti

Francesco Facchinetti ha rivelato di aver parlato con Fedez e di avere qualche consiglio per i due: «Conosco Federico, ho lavorato con lui per tanto tempo, conosco bene anche Chiara, quello che penso di questa situazione l’ho detto a loro. Cosa devono fare adesso? Quello che suggerisco loro è di trovarsi dei grandi professionisti intorno, visto che hanno la potenzialità economica per farlo. Devono trovare delle persone che li possano aiutare. Serve chi li aiuti a uscire da questo momento complicato della loro vita. Non devono pensare che siccome fino ad oggi hanno puntato solo sulle loro idee, questa regola possa funzionare per il futuro. Le cose come vediamo non stanno girando come una volta».

Poi ha aggiunto: «Non voglio essere ripetitivo, ma bisogna circondarsi di persone competenti, che sanno esattamente cosa devi fare.

Francesco Facchinetti, la frecciatina a Damato

Francesco Facchinetti non ha risparmiato una frecciatina a Fabio Damato: «Chiara Ferragni dovrebbe sicuramente cercare delle persone incredibili e non un general manager, che prima diceva di essere manager e adesso dice di essere general manager. Il manager di una persona, gestisce, è responsabile di un progetto, seppur materia umana, è responsabile di quello che succede. Quindi l’artista, essendo tale può dire e fare delle cose sbagliate, il manager… io lo sono e la colpa di ciò che accade ai miei artisti è mia. Nel mio caso quando qualcosa accade io cerco di prendermi più responsabilità possibili. Mi stupisce quando Damato nei documentari e nelle interviste diceva di essere il manager, poi adesso dice di essere il general manager».

