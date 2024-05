Temptation Island 2024 anticipazioni: i concorrenti, la data di inzio, la coppia vip. Tutto quello che sappiamo

Temptation Island sta per tornare. L'inizio dell'estate vuol dire una sola cosa per gli appassionati di reality tv, ovvero l'inizio su Canale 5 del viaggio nei sentimenti che ogni estate tiene compagnia nelle torride serate di giugno e luglio. Il format che appartiene alla casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino PGT, è stato spesso un trampolino di lancio per molte coppie, che poi hanno fatto carriera nel mondo degli influencer o dei reality, come nel caso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Le coppie verranno separate, gli uomni nel villaggio dei fidanzati e le donne in quello delle fidanzate, e il loro amore verrà messo a dura prova da tentatrici e tentatori che insinuernno il dubbio nella stabilità delle relazioni esistenti. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questa nuova edizione, in partenza nelle prossime settimane.