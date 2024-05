Amadeus condurrà X Factor sul Nove? L'ultima edizione su Sky poi si cambia: in giuria arriva Achille Lauro

di Ida Di Grazia

Amadeus condurrà X Factor sul Nove? É questa l'indiscrezione bomba che circola in queste ora in rete. Da Sky e Freemantle, contattati da Leggo, per ora un sonoro: «No comment». Quello che è certo è che la prossima edizione, come da programma sarà su Sky e in conduzione ci dovrebbe essere ancora una volta Francesca Michielin. Cambia invece la giuria: Dargen durante la finale aveva già detto che sarebbe stato il suo ultimo anno. Al suo posto potrebbe arrivare Achille Lauro. Ma andiamo con ordine.

L'indiscrezione

La prossima edizione di X Factor, per ora resta a Sky, ma secondo Bubinoblog, il sito che ha lanciato l'indiscrezione, la produzione aveva pensato di richiamare Alessandro Cattelan che però è ormai uomo Rai.

Sembrerebbe sia quasi certo l’arrivo di Achille Lauro e ci sarebbe inoltre una trattativa in corso con Lazza. E il prossimo anno? I diritti di X Factor sono in scadenza e sembrerebbe essere un interesse di Discovery che oltre ad essere interessata al forma di Rai 1 de I Soliti Ignoti avrebbe messo gli occhi anche su X Factor. In conduzione, manco a dirlo, ci sarebbe Amadeus ormai volto di punta del Nove. Nessuna conferma da parte di Sfy e Freematle, ma neanche una smentita. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA