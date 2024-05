Isola dei famosi: naufraghi divisi in due gruppi. Missione speciale per Juliana Moreira. Questa sera nuovo eliminato

di Ida Di Grazia

Questa sera su Canale 5 nuovo apppuntamento con l'Isola dei Famosi. Nella settima puntata condotta da Vladimir Luxuria, i naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’Isola: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. In studio a commentare come sempre Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Anticipazioni

Fra le prove più attese di questa sera per la settima puntata dell'Isola dei Famosi c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

Infine un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. A rischio uscita sono: Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Sum. Questa sera ci sarà anche la conferma dello spostamento dell'Isola dal lunedì al martedì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 15:29

