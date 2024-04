Kate Middleton, la dedica per il figlio Louis che compie 6 anni: «Buon compleanno». Royals: stavolta nessuna modifica alla foto

di Dajana Mrruku

Il compleanno del piccolo Louis è arrivato e, nonostante le cure contro il tumore a cui la principessa Kate si sta sottoponendo, l'account ufficiale dei principi del Galles ha condiviso uno scatto molto dolce che lo immortala felice e sorridente, sdraiato sul prato verde, probabilmente mentre faceva un picnic con i suoi fratello, George e Charlotte. Il più piccolo del trio è sempre stato il figlio più vivace e divertente che intrattiene i sudditi con smorfie e pernacchie durante gli eventi pubblici.

La malattia della principessa Kate non ha fermato la sua voglia di festeggiare il piccolo di casa che oggi, 23 aprile, compie 6 anni. «Buon sesto compleanno principe Louis! Grazie per i dolci messaggi di auguri», scrive Kate, condividendo una foto molto felice del piccolo, scattato proprio da lei.

La reazione dei figli alla malattia di Kate

Sono momenti molto delicati per la famiglia reale che sta affrontando la malattia di re Carlo e della principessa Kate.

Secondo alcuni amici di lunga data della famiglia reale, i piccoli principi, George, Charlotte e Louis avrebbero reagito bene, nonostante la paura iniziale, alla notizia della malattia della mamma Kate, complice anche la solarità della principessa che riesce a trovare il buono in ogni situazione e augurarsi sempre un lieto fine. Ai suoi figli ha rivelato di avere il tumore, ma che con le cure necessarie riuscirà a tornare presto in forma e la mamma energica di prima.«George, Charlotte e Louis sono stati fantastici, la loro resilienza ha lasciato tutti senza parole. Stanno sempre vicino alla mamma e la aiutano tantissimo a mantenere alto l'umore», ha rivelato la fonte a People, «Loro sostengono i genitori con sorrisi e tanti momenti di divertimento. La gioia è la miglior cura per Kate in questo momento».

I festeggiamenti del principe Louis

Il sesto compleanno del principe Louis è una festa che arriva in un momento molto delicato. Il tumore di Kate ha sconvolto gli equilibri della famiglia reale, ma i principi di Galles festeggeranno sicuramente il compleanno del piccolo di casa. Nessuna novità ufficiale, ma la royal family potrebbe festeggiare il principino con una festa riservata a pochi intimi.

Nessuna modifica

La corte ha voluto espressamente rassicurare sul fatto che questa immagine non è stata modificata dopo il polverone mediatico scatenato da quella diffusa in occasione della Festa della mamma il mese scorso e poi ritirata nella vergogna generale per le evidenti manipolazioni di cui la stessa principessa si era presa la responsabilità. La fotografia di Louis è stata fatta a Windsor negli «ultimi giorni», ha affermato un portavoce di palazzo, secondo cui i principi di Galles sono grati per i messaggi di auguri inviati al loro figlio

Martedì 23 Aprile 2024

