Harry rompe con la famiglia reale? «Ha ufficialmente cambiato residenza»

Il principe Harry sempre più lontano dalla famiglia reale. Il 39enne sembra voltare le spalle a re Carlo e William nel momento peggiore: il papà ha annunciato di avere un tumore e poco dopo anche la cognata, la principessa Kate, ha rivelato la medesima condizione. Il secondogenito di Lady D pare aver scelto di prendere una posizione ancora più netta e drastica dopo la Meghanexit.

Il cambio di residenza

Secondo i tabloid inglesi, il principe Harry avrebbe definitivamente chiuso i rapporti con il suo paese d'origine, il Regno Unito, cambiando la sua residenza che adesso risulta essere negli Stati Uniti.

«Il principe Harry ha ufficialmente interrotto i suoi legami con il Regno Unito con una mossa scioccante dopo aver aggiornato il suo status di residenza ufficiale. I documenti di Companies House per il Principe Harry Charles Albert David, Duca di Sussex, ora elencano il suo "Nuovo Paese/Stato di solito residente" come Stati Uniti», scrive il The Sun. Recentemente le polemiche sul visto americano del principe "a rischio".

