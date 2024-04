Franco di Mare choc: «Ho un tumore molto cattivo causato dall'amianto. La Rai? Ripugnanti. Tutti spariti quando ho chiesto i posti dove sono stato»

di Ida Di Grazia

«Ho un tumore molto cattivo», Franco Di Mare visibilmente provato e con un tubicino per l'ossigeno a Che tempo che Fa ha annuciato di essere gravemente malato. «Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato ad un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il Mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto».

L'annuncio choc

Il giornalista, ospite da Fabio Fazio è stato invitato in un giorno non casuale, il 28 aprile infatti è la giornata giornata dedicata ai lavoratori morti per amianto: «Si prende perchè si respirano particelle di amianto senza saperlo - spiega - e una volta liberata nell'aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sè lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi. Dire che con questo finiscono le speranza non è vero, perchè la scienza va sempre avanti».

Franco di Mare 68 anni, ex inviato di guerra e conduttore tv, ha ungrande rimpianto: «Ho avuto una vita bellissima, e le memorie che ho sono piene di vita quello che mi dispiace tanto è scoprirlo solo adesso», ma allo stesso tempo non vuole mollare: «Non voglio fossilizzarmi attorno all'idea di morte. Mi voglio legare all'idea che c'è la vita. Come dice Boskov "La partita finisce quando arbitro fischia" e il mio arbitro non ha fischiato ancora».

L'attacco alla Rai

Franco Di Mare è molto amareggiato soprattuto nei confronti della Rai: «Tutta la Rai, non parlo di quelli attuali, ma di tutti, quelli prima e quelli prima ancora.

