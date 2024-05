Rovazzi e il furto del cellulare in diretta Instagram a Milano: «Tutto finto, era solo una trovata per lanciare il singolo Maranza»

di Dajana Mrruku

Ieri pomeriggio Rovazzi era in diretta Instagram per chiacchierare con i suoi follower, quando un ragazzo sembra rubare il telefono del cantante proprio mentre stava parlando, sotto lo "sguardo" attonito e stupito dei fan che stavano guardando la diretta.

Preoccupazione e stupore, ma non oggi è arrivata la verità. Non era vero, ma una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo 'Maranza, il furto del telefono di Fabio Rovazzi, che ha avuto ampia risonanza mediatica, essendo stato documentato durante una diretta Instagram dell'artista. Nella diretta di ieri sera da corso Garibaldi, zona della movida di Milano, si vedeva un ragazzo avvicinarsi al cantante per strappargli il cellulare dalle mani.

Rovazzi ha condiviso poco fa un video su Instagram in cui spiega che cosa è successo.

Le parole di Rovazzi

«Ho pensato ad un'idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l'uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio» ha detto Fabio Rovazzi mentre inquadrava anche il finto "ladro": «Lui è Giovanni, un bravissimo ragazzo.

