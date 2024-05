Isola dei Famosi, anticipazioni ottava puntata: regolamento, gli eliminati e tre nuovi naufraghi. Ecco chi sono

di Redazione web

Questa sera in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Quasi impossibile un commento sul caso Francesco Benigno mentre questa sera entreranno tre nuovi naufraghi.

I nuovi naufraghi

Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi.

Le sorprese

La compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, è arrivata in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella scorsa puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello.

Il nodo programmazione

La finale, messa in agenda da Mediaset per il 4 giugno – con gli ascolti che quasi mai hanno superato il 17% –, è sempre più incerta. Si è partiti con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì, poi quello del giovedì è stato sospeso e dalla prossima settimana il reality passerà alla domenica. Una giornata insolita e generalmente "povera" per l'ammiraglia.

Cosa succede ai naufraghi ora

I naufraghi, divisi in due gruppi (i rossi e i blu), hanno violato il regolamento. «Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato ogni contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Sono stati fatti dei complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu. Entrambi i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem». Una decisione che ha creato molto nervosismo e nuove dinamiche tra i naufraghi, sicuramente oggetto di discussione durante la diretta di lunedì sera.

Il caso Benigno

Benigno, escluso da L'Isola per minacce e una presunta tentata aggressione a Artur Dainese, continua a parlare in termini spiacevoli di Luxuria. Nei giorni scorsi c'era stato un inconcepibile commento sull’identità della presentatrice. «Hai attaccato la mia identità non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio», ha detto Luxuria rispondendo alle offese.

Nominati

Sono 11 i naufraghi rimasti in gara. Tra questi sono in nomination Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Durante la diretta di lunedì 13 maggio si scoprirà chi rimane in Honduras e chi torna a casa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 16:01

