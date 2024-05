Al Bano e Jasmine Carrisi a Verissimo, la figlia: «Voglio diventare mamma». Il papà la spiazza: prima la laurea e la carriera

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin a Verissimo, durante la puntata del 12 maggio, ha offerto al suo pubblico un mix di emozioni durante le interviste e storie coinvolgenti dei suoi ospiti. La conduttrice ha accolto nel suo salotto Al Bano con sua figlia Jasmine Carrisi. La coppia padre figlia ha svelato dettagli intimi della loro vita e della loro carriera. «Sono orgoglioso e attento di essere padre», ha sottolineato Al Bano. I due sono complici, si aiutano a vicenda e sanno ascoltarsi. Per Jasmine, suo papà è prima un amico e un confidente. La 23enne sogna di fare la cantante, proprio come lui. «Ricordo molti viaggi e concerti con papà - ha ribadito Jasmine. Lui mi ha sempre dato una mano per allargare i miei orizzonti. Ho fatto un tatuaggio con una rosa e le spine e mi sono ispirata alla canzone di papà».

Romina Power, confessione a Verissimo: «Il collegio dalle suore mi ha dato una forza interiore. Avrei voluto adottare un bambino ma...»

Le parole di Al Bano

Al Bano ha confessato a Silvia Toffanin di aver conosciuto l'ex fidanzato di Jasmine. «Ho conosciuto il suo primo fidanzato ma non ho capito il motivo di questa divisione».

Al Bano durante l'intervista ha aggiunto: «I miei figli sono miei frutti migliori. Ho protetto i miei figli dall'attenzione mediatica. Io mi preoccupavo che i miei figli non dovessero essere additati come i "figli di". Ho pensato di iscriverli alla scuola americana e quindi erano figli di nessuno. Ho insegnato loro come proteggersi. Oggi molte cose le imparo da loro».

«A Jasmine l'ho portata anche al concerto di Justin Bieber (che inizialmente non conoscevo). Mi riconosco molto in mia figlia e so che non farebbe mai un passo sbagliato. Lo ammetto però: chiamo i miei figli due volte al giorno».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA