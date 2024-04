Oroscopo di martedì 30 aprile, Marte entra in Ariete: nuove scintille e impeto da tenere a bada. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 30 aprile è contraddistinto da un grande cambiamento astrale: Marte trasloca dai Pesci all'Ariete. Lunedì 29 aprile era toccato a Venere, che ha raggiunto Sole, Giove e Urano in Toro. Transiti che modificano le frequenze astrali dell'ultimo mese. La Luna è in Capricorno; Mercurio in Ariete; Saturno e Nettuno in Pesci; Plutone in Acquario. In generale vale il consiglio di non arrendersi all'impulsività, soprattutto in amore. Il Leone è particolarmente potente in quest'ultimo campo, mentre lo Scorpione deve mollare la presa per non soffocare il partner. I segni di Terra sono i più passionali tra le coperte. Sul lavoro meglio non esagerare: Marte e Mercurio potrebbero agitare alcuni.

Le previsioni di Leggo per martedì 30 aprile 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

Oroscopo, Mercurio in Ariete non è più retrogrado: è tempo di agire. Cosa cambia