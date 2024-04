Franco Di Mare e Stella, la figlia adottata in orfanotrofio a Sarajevo: «Ma è lei che ha salvato me»

di Redazione web

«Tra tanti bambini biondi ne notai una con i capelli scuri, era anche l’unica che sorrideva. Io la presi in braccio, lei mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio di una grande storia». Franco Di Mare, il giornalista che domenica ha rivelato pubblicamente di soffrire di mesotelioma, una forma aggressiva di tumore causato probabilmente dall'esposizione all'amianto nelle zone di guerra in cui è stato inviato per anni, dai campi di battaglia ha ricevuto anche un regalo. Sua figlia, Stella Di Mare.

L'orfanotrofio di Sarajevo

Il primo incontro di Franco Di Mare con quella che sarebbe diventata sua figlia è avvenuto nell'estate del 1992, in un orfanotrofio di Sarajevo. «Andai perché era stato colpito da una granata – raccontò nel 2019 a «L’ora solare» – Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti».

Chi è Stella Di Mare

Stella Di Mare oggi ha 32 anni, di lei si sa ben poco se non che sia laureata in Economia. Non è presente sui social, almeno non con il suo vero nome, ma in qualche occasione pubblica è apparsa insieme al padre. Oggi è tra le persone che stanno vicine a Franco Di Mare nella malattia, insieme alle altre donne della sua vita: la compagna Giulia, che gli sta accanto da 8 anni, e le sorelle, Lucia e Sara.

