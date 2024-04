Chiara Ferragni, follower in fuga: altri 100mila in meno in una settimana. Lei lascia l'Italia e vola a Los Angeles L'influencer è partita con la sua compagnia per una vacanza in California







di Redazione web Chiara Ferragni ha deciso di lasciare l'Italia. Sì, ma niente paura perché è semplicemente partita per una vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari. Con lei ci sono Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli. La compagnia ha visitato più volte la città californiana e lì Chiara (come racconta nel suo film "Unposted") ci ha anche vissuto. Grande assente della gita di gruppo, il braccio destro (o ex?) dell'influecer, Fabio Maria D'amato che, stando a quanto riporta Il Messaggero, a breve potrebbe lasciare la società. La vacanza di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha deciso di prendersi un periodo di vacanza e di divertirsi insieme agli amici di una vita, gli unici che, al momento, sembrano capirla. Il periodo difficile Dopo lo scandalo dei pandori Balocco, il profilo Instagram di Chiara Ferragni ne ha risentito sensibilmente: i follower sono calati drasticamente perché prima del caso giudiziario erano 29.732 milioni, mentre ora sono 29 milioni. L'influencer continua a perdere fan e 100 mila se ne sono andati solo nelle ultime ore perché due giorni fa, il suo profilo contava 29.1 milioni di seguaci. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 09:00

